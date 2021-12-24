Український політв'язень Таран, якого незаконно утримують окупанти в ОРДО, під час тортур переніс клінічну смерть, - Денісова

Про це написала омбудсман Людмила Денісова.



"Громадянин України Олег Таран, який незаконно утримується органами окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Донецької області у Торезькій виправній колонії № 28, під час тортур переніс клінічну смерть", - повідомила вона.



За інформацією Уповноваженої Верховної Ради з прав людини, 23 березня 2017 року Олега затримали "співробітники відділу боротьби з організованою злочинністю" під приводом перевірки документів на автомобіль. Після цього йому одягли мішок на голову та вивезли в невідомому напрямку.



Через 10 діб стало відомо, що чоловіка утримують у в'язниці окупантів "Ізоляція".



"Протягом тривалого часу він піддавався жорстоким знущанням: його били та катували електричним струмом. За словами Олега Тарана, він переніс клінічну смерть", - наголосила омбудсман.



Людмила Денісова додала, що після "Ізоляції" Олега Тарана відправили до СІЗО м. Донецька, де він провів 2,5 роки в сирому підвальному приміщенні. 12 серпня 2019 року його незаконно засудили до 6 років позбавлення волі за нібито участь "у терористичній організації та незаконному перевезенні зброї".



Уповноважена Верховної Ради з прав людини наголосила, що чоловік страждає на гіпертонію і до затримання щороку проходив курс лікування. Через тортури електричним струмом його стан суттєво погіршився.



"У нього постійні перепади тиску та головні болі. Задля запобігання нападу інсульту Олег Таран потребує консультації та діагностики судинного лікаря", - зазначила вона.



Також Людмила Денісова додала, що керівництво Торезької виправної колоні на скарги щодо стану здоров'я не реагує та не надає медичної допомоги. Крім того, майже 4 роки органи окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території Донецької області не підтверджують і не вносять Олега Тарана в списки на обмін полоненими.



Омбудсман наголосила, що на момент затримання чоловік був єдиним годувальником для дружини і восьмимісячного сина.



"Такі дії стосовно Олега Тарана є порушеннями не лише українського законодавства, але й норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - заявила вона.



Людмила Денісова звернулася до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні з вимогою терміново здійснити візит до Олега Тарана, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою.



Крім того, омбудсман попросила координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитися задля надання відповідної допомоги.



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