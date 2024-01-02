Український шахіст Самуненков став наймолодшим гросмейстером у світі
14-річний український шахіст Ігор Самуненков став наймолодшим гросмейстером у світі, випередивши американця Абгіманью Мішру
Про це повідомляє Суспільне.Спорт.
Самуненков професійно займається шахами з восьми років. У 2021 році він здобув звання майстра ФІДЕ, а у 2022-му — міжнародного майстра.
У 2023 році українець виконав норму на трьох турнірах: чемпіонаті Європи-2023 у Словенії, Vezerkepzo Summer GM 2023 в Угорщині та Polish Extraliga у Польщі. Після цього рішенням ФІДЕ Самуненкову надали звання гросмейстера.
Самуненков став чинним наймолодшим гросмейстером у світі. Він випередив американця Абгіманью Мішру, який старший за гравця з України на чотири місяці.
Окрім цього Самуненков багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів України з шахів у категорії до 8, 10, 12, 16 років.
У 2021 році сенсаційно переміг у Суперфіналі юнацького Гран-прі з шахів. У 2023-му посів 39-те місце на чемпіонаті Європи з бліцу. У юніорському рейтингу ФІДЕ йде на 27-й сходинці.
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