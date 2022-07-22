Про це повідомили в ефірі 24 каналу.

За словами заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борнякова, раніше український TikTok належав до "регіону", повʼязаного з Росією. Відтак, український контент, який стосувався війни, соцмережа часто блокувала.

Фахівці сервісу TikTok уже перевели українських користувачів до нового, "європейського регіону", запевнив Олександр Борняков. Приклад соцмережі беруть на озброєння й інші компанії, які надають свої послуги в мережі Інтернет.

Додамо, 17 червня сенатори США звернулись до директора TikTok з проханням переглянути російську "провоєнну пропаганду" в застосунку.