Український TikTok перевели з "російського" регіону до "європейського", - Мінцифра
Популярна соцмережа більше не буде "сприймати" українських користувачів, як представників Росії, де TikTok є недоступним
Про це повідомили в ефірі 24 каналу.
За словами заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борнякова, раніше український TikTok належав до "регіону", повʼязаного з Росією. Відтак, український контент, який стосувався війни, соцмережа часто блокувала.
Фахівці сервісу TikTok уже перевели українських користувачів до нового, "європейського регіону", запевнив Олександр Борняков. Приклад соцмережі беруть на озброєння й інші компанії, які надають свої послуги в мережі Інтернет.
- Додамо, 17 червня сенатори США звернулись до директора TikTok з проханням переглянути російську "провоєнну пропаганду" в застосунку.
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