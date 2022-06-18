Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

"Останні повідомлення свідчать про те, що TikTok… дозволив російським державним ЗМІ наповнювати платформу небезпечною провоєнною пропагандою. Жодна компанія не повинна опинитися в позиції посилення брехні Кремля, яка сприяє громадській підтримці війни Росії в Україні", – йдеться в заяві підписаній Стівом Дейнсом, Джоном Корніном, Роджером Вікером, Джоном Баррассо, Джеймсом Ленкфордом і Синтією Ламміс.

Сенатори зазначили, що вони стурбовані тим, що TikTok – дозволяє поширювати провоєнну пропаганду серед російської громадськості, що ризикує збільшити і без того нищівні людські втрати як для українців, так і для росіян.

Посольство РФ у Вашингтоні не відразу відповіло на запити. У заяві для Reuters TikTok сказав, що компанія з нетерпінням чекає продовження взаємодії з членами з цих питань і відповідей на їхні запитання.

4 березня у Росії почали суттєво обмежувати роботу найпопулярніших соцмереж та сервісів. 6 березня TikTok зупинив роботу в Росії.

Служба безпеки України повідомила про затримання чоловіка, який публікував у TikTok відео розташування військових у Києві.

TikTok тестує функцію, яка дозволить батькам контролювати контент дитини.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb