Сенатори США просять директора TikTok переглянути російську "провоєнну пропаганду" в застосунку
У п’ятницю, 17 червня, сенатори-республіканці звернулися до виконавчого директора TikTok Шоу Зі Чу з приводу повідомлень про те, що застосунок дозволив розміщення російського контенту, але заборонив інші відео
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
"Останні повідомлення свідчать про те, що TikTok… дозволив російським державним ЗМІ наповнювати платформу небезпечною провоєнною пропагандою. Жодна компанія не повинна опинитися в позиції посилення брехні Кремля, яка сприяє громадській підтримці війни Росії в Україні", – йдеться в заяві підписаній Стівом Дейнсом, Джоном Корніном, Роджером Вікером, Джоном Баррассо, Джеймсом Ленкфордом і Синтією Ламміс.
Сенатори зазначили, що вони стурбовані тим, що TikTok – дозволяє поширювати провоєнну пропаганду серед російської громадськості, що ризикує збільшити і без того нищівні людські втрати як для українців, так і для росіян.
Посольство РФ у Вашингтоні не відразу відповіло на запити. У заяві для Reuters TikTok сказав, що компанія з нетерпінням чекає продовження взаємодії з членами з цих питань і відповідей на їхні запитання.
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