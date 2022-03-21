Ракетний удар по ТЦ Києва: СБУ затримала чоловіка, який виклав у TikTok розташування позицій ЗСУ
Служба безпеки України повідомила про затримання чоловіка, який публікував у TikTok відео розташування військових у Києві
Про це повідомив пресцентр СБУ у Telegram.
Чоловік 24 лютого виклав у соціальну мережу TikTok відео, на якому видно, як техніка ЗСУ пересувається в районі ТЦ у Подільському районі.
"На відео - тіктокер, який днями виклав в інтернет матеріали про розташування українських військових у Києві. Згодом торговий центр, біля якого знаходилися наші захисники, зазнав потужного ракетного удару російських окупантів", - йдеться в повідомленні.
У СБУ додали, що слідство встановить, свідомо чи ні чоловік попрацював коригувальником для окупантів.
"Ми ж звертаємось до усіх громадян: не публікуйте дані про переміщення військової техніки ЗСУ, військові об’єкти та результати ворожих ударів! Адже їх використовують окупанти при плануванні подальших обстрілів. Краще робіть навпаки: передавайте нам відомості про дислокацію ворога, а українські військові забезпечать його знищення", - зазначили у спецслужбі.
- Унаслідок нічних російських авіаобстрілів Подільського району Києва загинуло 8 людей, пошкоджено будинки, школи і дитсадки. Під час обстрілу ТРЦ загинув співробітник компанії Леруа Мерлен, яка не йде з ринку РФ.
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