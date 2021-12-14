Українській військові готові, проте відповідь агресору має бути консолідованою, - Залужний про можливе вторгнення РФ
Головнокомандувач ЗСУ генерал-лейтенант Валерій Залужний заявив, що ситуація довкола кордонів України й надалі залишається напруженою. Він закликав до консолідованої відповіді РФ
Про це передає пресслужба Міністерства оборони.
Він зазначив, що військова активність становить загрозу не лише для нашої держави, а й для інших європейських країн
"Метою російської гібридної агресії є не тільки повернення України у сферу свого впливу, а й в цілому підрив євроатлантичної та європейської безпеки. Тому відповідь агресору має бути консолідованою", - наголосив Залужний.
За його словами, РФ робить усе, аби дипломатичні майданчики було неможливо реанімувати.
"Росія доклала всіх зусиль для того, щоб унеможливити верифікацію дотримання домовленостей на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей. Я говорю про роботу ОБСЄ. Зараз на окупованих територіях ця місія майже не працює", - додав Залужний.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила Росію, що вона зіткнеться з "важкими економічними наслідками", якщо вторгнеться в Україну
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