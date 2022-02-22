Український військовий дістав поранення в зоні ООС, ще один - бойове травмування, з початку доби росіяни 47 разів порушили "тишу"
Станом на 17:00 22 лютого російські окупаційні війська в зоні проведення Операції об'єднаних сил здійснили 47 порушень режиму припинення вогню, 30 із них - із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння
Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.
"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування", - йдеться у повідомленні.
З початку доби російські окупанти обстріляли:
- чотири рази Щастя - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї;
- позиції українських захисників поблизу Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;
- Гнутове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;
- три рази Широкіне - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів;
- двічі Красногорівку - з протитанкових гармат МТ-12;
- Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм;
- Мар'їнку - з артилерії калібру 122 мм;
- п'ять разів Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;
- Богданівку - з мінометів калібру 120 мм;
- двічі Трьохізбенку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;
- п'ять разів Новотроїцьке - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів;
- Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм;
- Верхньоторецьке - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї;
- двічі Гранітне - з артилерії калібру 122 мм, станкових автоматичних гранатометів;
- Південне - з мінометів калібру 82 мм;
- двічі Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм;
- Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм;
- Нью-Йорк - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів;
- Новоселівку - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів;
- Лопаскине - з артилерії калібру 122 мм;
- двічі Кримське - зі станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.
- Сизе - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів;
- Причепилівку - з мінометів калібру 82 мм;
- двічі Станицю Луганську - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів;
- Новозванівку - з мінометів калібру 120 мм;
- Троїцьке - з мінометів калібру 120 мм;
- Опитне - з мінометів калібру 82 мм.
"Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога", - передають у штабі.
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