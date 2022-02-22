Український військовий дістав поранення в зоні ООС, ще один - бойове травмування, з початку доби росіяни 47 разів порушили "тишу"

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.



"Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав поранення та знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров’я задовільний. Ще один військовослужбовець отримав бойове травмування", - йдеться у повідомленні.



З початку доби російські окупанти обстріляли:

чотири рази Щастя - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї;

позиції українських захисників поблизу Маріуполя - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

Гнутове - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

три рази Широкіне - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів;

двічі Красногорівку - з протитанкових гармат МТ-12;

Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм;

Мар'їнку - з артилерії калібру 122 мм;

п'ять разів Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

Богданівку - з мінометів калібру 120 мм;

двічі Трьохізбенку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм;

п'ять разів Новотроїцьке - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів;

Старогнатівку - з мінометів калібру 120 мм;

Верхньоторецьке - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї;

двічі Гранітне - з артилерії калібру 122 мм, станкових автоматичних гранатометів;

Південне - з мінометів калібру 82 мм;

двічі Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм;

Новолуганське - з мінометів калібру 120 мм;

Нью-Йорк - з мінометів калібру 82 мм, станкових автоматичних гранатометів, станкових протитанкових гранатометів;

Новоселівку - з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів;

Лопаскине - з артилерії калібру 122 мм;

двічі Кримське - зі станкових автоматичних гранатометів, стрілецької зброї.

Сизе - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів;

Причепилівку - з мінометів калібру 82 мм;

двічі Станицю Луганську - зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, підствольних гранатометів;

Новозванівку - з мінометів калібру 120 мм;

Троїцьке - з мінометів калібру 120 мм;

Опитне - з мінометів калібру 82 мм.

"Об'єднані сили контролюють ситуацію та адекватно реагують на потенційні загрози з боку ворога", - передають у штабі.