Українського актора помилково внесли в "чорний список" російських артистів - СБУ приносить вибачення

Про це повідомляє РБК-Україна.

Така помилка сталася через те, що його ім'я знайшли серед учасників знімальної групи російського пропагандистського фільму.

"Детальне вивчення складу групи свідчить, що даний громадянин не брав участі в зйомках. Відтак, Валентина Томусяка внесли помилково... СБУ приносить вибачення Валентину Томусяку", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що СБУ вже направила подання до Мінкульту про виключення Томусяка зі списку.

Сам актор заявив, що не знімався у російських фільмах та не відвідував окуповані території з 2014 року.



"Я начебто причетний до зйомок антиукраїнського фільму, знятому країною-агресором, який ганебно описує події на Донбасі, назва якого "Солнцепёк". Мені дивно, що я зараз маю писати цей пост, та начебто виправдовуватися, тому что не маю жодного відношення до цього продукту. Більш того, я не був в Росії, чи на анексованих територіях або в Криму з початку війни. Я не розумію, чому зараз під загрозою моя кар’єра та репутація, а ще мій емоційний стан”, - написав актор.



Також на це відреагували в Мінкульті.

"Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко звернувся до відомства з проханням додатково перевірити підстави для такого внесення. А також ініціював верифікацію МКІПом діячів культури, які потрапляють до Переліку, якщо йдеться про їх участь у мистецьких проєктах", - йдеться у коментарі.





Нагадаємо, 3 листопада Україна включила 31 російського артиста до списку осіб, які загрожують нацбезпеці. Їм забороняється в'їзд в Україну та показ контенту за їхньої участі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb