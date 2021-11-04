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Українського актора помилково внесли в "чорний список" російських артистів - СБУ приносить вибачення

4 листопада, 2021 четвер
15:54
Культура СБУ

Українського актора Валентина Томусяка СБУ помилково внесла в "чорний список" російських артистів, яким забороняється в’їзд в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна.

Така помилка сталася через те, що його ім'я знайшли серед учасників знімальної групи російського пропагандистського фільму.

"Детальне вивчення складу групи свідчить, що даний громадянин не брав участі в зйомках. Відтак, Валентина Томусяка внесли помилково... СБУ приносить вибачення Валентину Томусяку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що СБУ вже направила подання до Мінкульту про виключення Томусяка зі списку.

Сам актор заявив, що не знімався у російських фільмах та не відвідував окуповані території з 2014 року.

"Я начебто причетний до зйомок антиукраїнського фільму, знятому країною-агресором, який ганебно описує події на Донбасі, назва якого "Солнцепёк". Мені дивно, що я зараз маю писати цей пост, та начебто виправдовуватися, тому что не маю жодного відношення до цього продукту. Більш того, я не був в Росії, чи на анексованих територіях або в Криму з початку війни. Я не розумію, чому зараз під загрозою моя кар’єра та репутація, а ще  мій емоційний стан”, - написав актор.
 

Також на це відреагували в Мінкульті.

"Міністр культури та інформполітики Олександр Ткаченко звернувся до відомства з проханням додатково перевірити підстави для такого внесення. А також ініціював верифікацію МКІПом діячів культури, які потрапляють до Переліку, якщо йдеться про їх участь у мистецьких проєктах", - йдеться у коментарі.

 
  • Нагадаємо, 3 листопада Україна включила 31 російського артиста до списку осіб, які загрожують нацбезпеці. Їм забороняється в'їзд в Україну та показ контенту за їхньої участі.
 
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