Українського боксера зобов'язали провести захист чемпіонського титулу
Чемпіон світу з боксу в найлегшій вазі Артем Далакян з України проведе бій проти японця Сейго Акуї
Про це повідомляє Luсkypunch.
WBA (Всесвітня боксерська асоціація) призначила офіційним претендентом на титул чемпіона в найлегшій вазі (до 50,9 кг) Сейто Акуї з Японії.
За словами віцепрезидент Union Boxing Promotion Дмитра Єлисеєв, WBA зобов’язала команди боксерів з України та Японії провести перемовини щодо поєдинку.
Якщо до 3 вересня бійці не домовляться про організацію зустрічі, будуть оголошені промоутерські торги за право влаштувати поєдинок.
35-річний Далакян виграв усі 22 бої на професійному рингу. Акуї здобув 18 перемог, зазнав 2 поразок та 1 поєдинок звів унічию.
- 25 січня 2023 року Артем Далакян захистив титул чемпіона світу WBA в бою з костариканцем Девідом Хіменесом.
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