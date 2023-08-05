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Українського боксера зобов'язали провести захист чемпіонського титулу

5 серпня, 2023 субота
00:01
Спорт Артем Далакян, бокс

Чемпіон світу з боксу в найлегшій вазі Артем Далакян з України проведе бій проти японця Сейго Акуї

Про це повідомляє Luсkypunch.  

WBA (Всесвітня боксерська асоціація) призначила офіційним претендентом на титул чемпіона в найлегшій вазі (до 50,9 кг) Сейто Акуї з Японії. 

За словами віцепрезидент Union Boxing Promotion Дмитра Єлисеєв, WBA зобов’язала команди боксерів з України та Японії провести перемовини щодо поєдинку. 

Якщо до 3 вересня бійці не домовляться про організацію зустрічі, будуть оголошені промоутерські торги за право влаштувати поєдинок. 

35-річний Далакян виграв усі 22 бої на професійному рингу. Акуї здобув 18 перемог, зазнав 2 поразок та 1 поєдинок звів унічию. 


 
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