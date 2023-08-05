Про це повідомляє Luсkypunch.

WBA (Всесвітня боксерська асоціація) призначила офіційним претендентом на титул чемпіона в найлегшій вазі (до 50,9 кг) Сейто Акуї з Японії.

За словами віцепрезидент Union Boxing Promotion Дмитра Єлисеєв, WBA зобов’язала команди боксерів з України та Японії провести перемовини щодо поєдинку.

Якщо до 3 вересня бійці не домовляться про організацію зустрічі, будуть оголошені промоутерські торги за право влаштувати поєдинок.

35-річний Далакян виграв усі 22 бої на професійному рингу. Акуї здобув 18 перемог, зазнав 2 поразок та 1 поєдинок звів унічию.