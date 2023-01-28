Далакян переміг Хіменеса у бою за титул чемпіона WBA в найлегшій вазі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Далакян та Хіменес вийшли на ринг в рамках шоу промоутерської компанії Френка Воррена Queensbery Promotions. Українець захищав пояс WBA (Всесвітньої боксерської асоціації).

Бій закінчився перемогою Артема Далакяна за очками: двічі по 115:113 та 116:112.

Спершу бій між чемпіоном світу в найлегшій вазі (до 50,9 кг) Артемом Далакяном та Девідом Хіменесом було призначено на 31 серпня 2022 року, але українець та костариканець не змогли домовитися про місце зустрічі.

На процедурі зважування Артем Далакян показав вагу 50,6 кг, костариканець Девід Хіменес - 50,4. Ліміт найлегшої ваги становить 50,8 кг.

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