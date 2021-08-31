Українського політв'язня Лимешка примусово прищепили російською COVID-вакциною: у нього почалась тахікардія, - Денісова
Незаконно засудженому в Росії українцю Геннадію Лимешку зробили щеплення від коронавірусу проти його волі вакциною, яка не визнана ВООЗ
Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова у Telegram.
"Працівники виправної колонії, де утримується Геннадій, погрожуючи поміщенням до штрафного ізолятора та забороною спілкуватися з родичами, змусили підписати згоду на щеплення", - написала вона.
За її словами, після вакцинації у Лимешка почалася тахікардія та сильний головний біль.
"Адміністрація установи відмовила Геннадію у наданні медичної допомоги, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, що прирівнюється до тортур і нелюдського поводження та статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження із в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН", - зазначила Денісова.
Вона попросила Генконсула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського терміново відвідати Лимешка.
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