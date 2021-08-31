Українського політв'язня Лимешка примусово прищепили російською COVID-вакциною: у нього почалась тахікардія, - Денісова

Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова у Telegram.

"Працівники виправної колонії, де утримується Геннадій, погрожуючи поміщенням до штрафного ізолятора та забороною спілкуватися з родичами, змусили підписати згоду на щеплення", - написала вона.

За її словами, після вакцинації у Лимешка почалася тахікардія та сильний головний біль.

"Адміністрація установи відмовила Геннадію у наданні медичної допомоги, що є грубим порушенням статті 3 Конвенції про захист прав людини і основних свобод, що прирівнюється до тортур і нелюдського поводження та статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження із в’язнями, схвалених Економічною і Соціальною радою ООН", - зазначила Денісова.



Вона попросила Генконсула України в Ростові-на-Дону Тараса Малишевського терміново відвідати Лимешка.