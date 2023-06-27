Українського посла викликали до МЗС Ізраїлю після критики проросійської політики Єрусалиму

Про це інформує The Jerusalem Post.

"Посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали в МЗС Ізраїлю на зустріч 3 липня через його нещодавню критику політики Ізраїлю", - ідеться в повідомленні.

Зазначають, що зустріч відбудеться з керівницею Управління зі стратегічних питань Алізою Бен-Нун. Також буде продовжено обмін інформацією стосовно цього питання між Єрусалимом і Києвом.