Українського посла викликали до МЗС Ізраїлю після критики проросійської політики Єрусалиму
Надзвичайного і повноважного посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до міністерства закордонних справ Ізраїлю після критики проросійської політики Єрусалиму
Про це інформує The Jerusalem Post.
"Посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали в МЗС Ізраїлю на зустріч 3 липня через його нещодавню критику політики Ізраїлю", - ідеться в повідомленні.
Зазначають, що зустріч відбудеться з керівницею Управління зі стратегічних питань Алізою Бен-Нун. Також буде продовжено обмін інформацією стосовно цього питання між Єрусалимом і Києвом.
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