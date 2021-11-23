Українського тенісиста спіймали на допінгу

Про це повідомляє офіційний сайт ITF.



У допінг-пробі 19-річного Мухтаруліна був виявлений амфетамін. Ця речовина входить в категорію S6 забороненого списку WADA. Відзначимо, що в українця не було терапевтичного дозволу на використання амфетаміну.



Тимур Мухтарулін провалив допінг-тест під час виступу на турнірі ITF M15 в Чорноморську. Аналіз був відправлений в лабораторію WADA в Монреалі.



Змагання в Чорноморську проходили з 30 серпня по 5 вересня. Українець припинив боротьбу вже в першому раунді.



На професійному рівні 19-річний українець провів поки тільки 11 матчів і здобув одну перемогу. В українця ніколи не було залікових балів у рейтингу ATP.

23 червня українську тенісистку Даяну Ястремську виправдали у справі про вживання заборонених препаратів.

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