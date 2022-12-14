Українському народу вручили премію Сахарова
14 грудня в Європарламенті народу України вручили премію імені Сахарова за свободу думки
Церемонію вручення транслювало Еспресо.TV.
У Страсбурзі українському народу вручили премію Сахарова "За свободу думки".
"Ми повинні вшанувати наших лауреатів премії 2022-го року - народ України в особі обраного президента, лідерів та громадянського суспільства, які так багато пожертвували за свою свободу та наші цінності. Ми часто говоримо про демократію, свободу та цінності, ніби вони є якісь абстрактні поняття, які насправді не мають великого значення на практиці, але здатність голосувати та навіть читати незалежну журналістику, збиратися і говорити те, що ви хочете сказати в житті, жити й любити без наслідків, це те, що означає демократія, свобода та цінності - український народ теж на це заслуговує", - заявила голова Європейського парламенту Роберта Мецола.
Відзнаку вручають за захист прав людини та дотримання міжнародного законодавства. Нагороду вручили українцям в особі президента, проте у номінації перелічені й мери, політики, державні діячі, представників громадянського суспільства.
На церемонії виступив й президент України Володимир Зеленський.
"Будь-яка спроба позбавити Європу України - це завжди злочин. Ми бачимо такий злочин зараз, терористичну війну Росії проти України та Європи. Це було й в минулому. Коли тепер ми переможемо, то переможемо так, щоб ніколи знову не було спроб позбавити Європу України й свободи. Так, щоб намагань навіть не було застосувати геноцидну політику проти наших людей, як в Україні, так і всій Європі. Вважаю, це частину нашого обов'язку", - наголосив президент.
Довідка: Премія Андрія Сахарова "За свободу думки" - щорічна відзнака Європарламенту, яку започаткували в 1988 році. У різні роки її переможцями були президент ПАР Нельсон Мандела, генеральний секретар ООН Кофі Аннан, правозахисниця Людмила Алексєєва. У 2019 році лауреатом Премії імені Сахарова став український режисер Олег Сенцов.
- 13 жовтня український народ і його лідери опинилися серед фіналістів Премії імені Сахарова.
- 19 жовтня український народ і його лідери, зокрема президент Володимир Зеленський, отримали Премію імені Андрія Сахарова "За свободу думки".
- Президент України Володимир Зеленський подякував за те, що український народ став цьогоріч лауреатом відзнаки Європарламенту – Премії Сахарова.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.5
Купівля 39.5Продаж 40.21
-
EUR
Купівля 41.08Продаж 42.19
- Актуальне
- Важливе