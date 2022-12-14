Українську компанію-резидента Дія.City придбала британська корпорація Adaptavist

Про це інформують на сайті компанії Rozdoum.

"У нас довга історія співпраці з Adaptavist. Вони підтримали наші запити, коли ми боролися з ідеєю Вартової башти, і протягом багатьох років ми працювали над низкою проєктів разом.

Від імені всієї моєї команди, яка, попри війну, цього року змогла досягти 27% зростання порівняно з минулим роком, ми раді повідомити, що сьогодні починаємо нову главу довгої історії – Rozdoum стає частиною Adaptavist Group", – пише пресслужба.

В українській компанії, яка є резидентом Дія.City, наголосили, що працюватимуть та розвиватимуться для нашої країни й надалі.

"Ми продовжуватимемо надавати послуги з метою інтеграції різних платформ, продовжуватимемо інвестувати в наявні та нові продукти та робитимемо внесок в успіх України – з однією концептуальною різницею: тепер ми будемо робити це в набагато більшому масштабі в рамках Adaptavist Група", – додали в повідомленні.

У Міністерстві цифрової трансформації України наголосили, що такі угоди дозволять перетворити Україну на потужний IT-хаб та інвестиційно привабливу юрисдикцію.

"Придбанням української компанії Adaptavist не лише підсилила свою експертизу у розробці технологічних рішень для бізнесу, а й зробила значний внесок у відбудову нашої економіки. Українські IT-компанії вже 10 місяців працюють у надскладних умовах та попри все залишаються надійним партнером для глобального бізнесу й залучають інвестиції", – пише відомство.

Довідково. Rozdoum – це харківська IT-компанія, яка налічує до 20 спеціалістів. Rozdoum інвестує зусилля в науково-дослідні роботи для вдосконалення екосистеми Atlassian, розробляючи та розповсюджуючи індивідуальні програми для Jira та Confluence.

23 червня Дія.City отримала премію Emerging Europe Awards в номінації Modern and Future-Proof Policymaking.

Станом на 3 серпня до правового і податкового простору Дія.City долучилося понад 300 IT-резидентів, серед них є як міжнародні, так і українські компанії.

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