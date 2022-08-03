До Дія.City долучилося вже понад 300 IT-компаній

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у телеграмі.

"У Дія.City вже понад 300 резидентів. До унікального правового і податкового простору продовжують долучатися нові резиденти. Серед них – як міжнародні, так і українські компанії", - пише Мінцифри.

Як йдеться у повідомленні, серед нових резидентів, які долучилися нещодавно: міжнародна технологічна компанія DataRobot, яка створила AI-платформу для аналізу даних та побудови прогнозованих моделей для бізнесу (нею користуються відомі бренди та компанії з переліку Fortune 500); український стартап Helsi, який створив електронну медичну систему для запису до лікарів та зберігання медичних даних; заснована в Україні міжнародна аутсорсингова IT-компанія Сiklum, яка має офіси в США, Іспанії, Швейцарії, Данії, Ізраїлі, Польщі, ОАЕ та Пакистані.

Також до простору Дія.City увійшла міжнародна корпорація SimCorp, що створює інтегровані рішення для управління інвестиціями; платформа для автоматизації каналів продажу Reply та міжнародна ІТ-компанія Govitall, яка створює продукти для освітніх проєктів та побудови успішної кар’єри.

У Мінцифри зазначають, що тепер і нові резиденти будуть користуватися одними з найкращих у Європі податковими та правовими умовами.

За лютий-квітень резиденти Дія.City сплатили до держбюджету 1,3 млрд грн, понад 57 млн грн з них – військовий збір.

10 травня Проєкт Дія.City увійшов до шортлисту премії Emerging Europe Awards 2022.

26 травня застосунок "Дія" отримав дві нагороди від британської премії D&AD Awards.

22 червня Дія здобула бронзу на міжнародному фестивалі креативників "Каннські леви 2022".

23 червня Дія.City отримала премію Emerging Europe Awards в номінації Modern and Future-Proof Policymaking.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb