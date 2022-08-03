До Дія.City долучилося вже понад 300 IT-компаній
До правового і податкового простору Дія.City долучилося вже понад 300 IT-резидентів, серед них є як міжнародні, так і українські компанії
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у телеграмі.
"У Дія.City вже понад 300 резидентів. До унікального правового і податкового простору продовжують долучатися нові резиденти. Серед них – як міжнародні, так і українські компанії", - пише Мінцифри.
Як йдеться у повідомленні, серед нових резидентів, які долучилися нещодавно: міжнародна технологічна компанія DataRobot, яка створила AI-платформу для аналізу даних та побудови прогнозованих моделей для бізнесу (нею користуються відомі бренди та компанії з переліку Fortune 500); український стартап Helsi, який створив електронну медичну систему для запису до лікарів та зберігання медичних даних; заснована в Україні міжнародна аутсорсингова IT-компанія Сiklum, яка має офіси в США, Іспанії, Швейцарії, Данії, Ізраїлі, Польщі, ОАЕ та Пакистані.
Також до простору Дія.City увійшла міжнародна корпорація SimCorp, що створює інтегровані рішення для управління інвестиціями; платформа для автоматизації каналів продажу Reply та міжнародна ІТ-компанія Govitall, яка створює продукти для освітніх проєктів та побудови успішної кар’єри.
У Мінцифри зазначають, що тепер і нові резиденти будуть користуватися одними з найкращих у Європі податковими та правовими умовами.
- За лютий-квітень резиденти Дія.City сплатили до держбюджету 1,3 млрд грн, понад 57 млн грн з них – військовий збір.
- 10 травня Проєкт Дія.City увійшов до шортлисту премії Emerging Europe Awards 2022.
- 26 травня застосунок "Дія" отримав дві нагороди від британської премії D&AD Awards.
- 22 червня Дія здобула бронзу на міжнародному фестивалі креативників "Каннські леви 2022".
- 23 червня Дія.City отримала премію Emerging Europe Awards в номінації Modern and Future-Proof Policymaking.
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