Українську мову визнали офіційною в бразильському муніципалітеті

Про це повідомив Світовий конгрес українців у Facebook.

Законопроєкт підтримали всі присутні депутати на засіданні.

"Муніципалітет Прудентополіс встановив дружні відносини з Тернопільською областю, звідки приїхала до Бразилії більшість українських іммігрантів. Новий закон відкриє нові можливості для обміну спеціалістів, навчання молоді на університетському рівні в Україні або ж за допомогою електронних засобів, дистанційно", - йдеться в повідомленні.