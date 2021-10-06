Українську мову визнали офіційною в бразильському муніципалітеті
Українська мова стала офіційною мовою муніципалітету Прудентополіс (Бразилія)
Про це повідомив Світовий конгрес українців у Facebook.
Законопроєкт підтримали всі присутні депутати на засіданні.
"Муніципалітет Прудентополіс встановив дружні відносини з Тернопільською областю, звідки приїхала до Бразилії більшість українських іммігрантів. Новий закон відкриє нові можливості для обміну спеціалістів, навчання молоді на університетському рівні в Україні або ж за допомогою електронних засобів, дистанційно", - йдеться в повідомленні.
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