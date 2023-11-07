Українську ППО підсилили додаткові системи NASAMS, – Зеленський на нараді

Про це він написав у Telegram.

"Провів щоденний селектор. Отримав звіти про надходження боєприпасів, техніки та обладнання за останню добу. На бойове чергування стали додаткові системи NASAMS від партнерів. Вчасне підсилення нашої ППО до зими" - повідомив президент.

Також на нараді було озвучено зведення з фронту, зокрема про бойові дії на Куп’янському, Бахмутському, Авдіївському напрямках та на півдні України.

Учасники селектора заслухали дані розвідок щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях, у Чорноморському регіоні та в країнах ОДКБ. Служба безпеки відзвітувала про свої контррозвідувальні заходи.