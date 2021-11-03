Українську стрічку "Віктор_Робот" визнали найкращим повнометражним фільмом для дітей

Про це повідомляє Держкіно.



"Створену за підтримки Держкіно стрічку Анатолія Лавренішина "Віктор_Робот" визнано Найкращим повнометражним фільмом для дітей на 13-му Міжнародному фестивалі анімаційного кіно TOFUZI (Батумі, Грузія)", - йдеться у повідомленні.



Події фільму відбуваються у далекому майбутньому, де дівчинка Віка з роботом Віктором вирушає на пошуки дідуся, аби врятувати планету.



Виробництвом картини, яке тривало більше трьох років, займалася студія "Червоний собака". Створювали цей фільм більше 200 фахівців.



Це не перша нагорода "Віктора_Робота". Раніше стрічка отримала Приз глядацьких симпатій 11-го Одеського міжнародного кінофестивалю. Також була визнана Найкращим анімаційним фільмом за версією 3-ї Національної премії кінокритиків "КІНОКОЛО".



Крім того, пісню "Пола-ла-ла" гурту Dakh Daughters, яка звучить у фільмі, відзначили нагородою "Найкраща пісня" на національній кінопремії "Золота Дзиґа".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні вийде перша дитяча книжка про стандарти безбар’єрного середовища.