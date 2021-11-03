В Україні вийде перша дитяча книжка про стандарти безбар’єрного середовища

Книжка побачить світ на початку грудня.



"Вперше в Україні (а може, й не тільки),– зазначає авторка, – ми говоримо про стандарти доступного середовища абсолютно простою, зрозумілою навіть дітям мовою. Тепер ні в кого не виникатиме питання: а яким має бути правильний пандус?".

У новій книжці Оксани Драчковської йдеться про те, як Зайчик-нестрибайчик уперше вирушає у справжню далеку подорож. Чи зможе він потрапити до звичайного потяга, подолати перехід через вулицю великого міста та сісти до автобуса чи трамвая? Завдяки ілюстраціям художниці, фіналістки Болонської виставки дитячих ілюстрацій Оксани Драчковської-молодшої читачі яскраво переживуть разом із Зайчиком усі його пригоди.

"Зайчик-нестрибайчик подорожує" – це дещо інша за жанром книжка,– говорить письменниця. – Вона наполовину нон-фікшн (пізнавальна, просвітницька). На тлі захопливої історії про подорож героя та його рідних до великого міста розповідається про основи архітектурної та інфраструктурної доступності. І вони, як виявляється, надзвичайно прості".











Авторка зізнається, що не планувала писати продовження історії про "Зайчика-нестрибайчика", але цю ідею їй повсякчас «підкидали» читачі та журналісти. "Я деякий час відкидала цю думку, вважаючи систему сиквелів трохи штучною, – додає Оксана Драчковська. – Але потім, спостерігаючи, як росте і розвивається мій син, збагнула, що і читачі першого "Зайчика" подорослішали й готові сприймати складнішу інформацію".

Книжка побачила світ у рамках обласної програми підтримки книговидання Чернівецької обласної державної адміністрації та завдяки "народному гранту" – 100 доброчинним внескам благодійників.