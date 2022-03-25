Українці, литовці та поляки створили першу спільну слідчу групу, яка розслідуватиме злочини режиму РФ

"Друзі, ми створили першу спільну слідчу групу разом з Генпрокурором Литви Нідою Грунскєне та Генпрокурором/Міністром юстиції Польщі Збігневом Зьобро. Ми разом будемо розслідувати злочини представників злочинного режиму РФ. І доведемо це розслідування до кінця – не сумнівайтесь! Я дуже цьому рада. Від усього серця дякую колегам із Литви і Польщі. Українці цю допомогу не забудуть ", - написала Венедіктова у Facebook, передає "Еспресо. TV".

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