Українці менше ввезли у жовтні вживаних легкових авто

Українці зареєстрували у жовтні на 4 відсотки менше вживаних легкових авто, ніж у вересні

Про це повідомила асоціація автовиробників України "Укравтопром".

15,1 тис. вживаних легкових авто, ввезених з-за кордону, зареєстрували українці у жовтні. Це менше, ніж було у вересні.

"Така кількість реєстрацій імпортного секонд-хенду виявилась на 4% меншою за показник попереднього місяця, а відносно жовтня 2021 року реєстрації імпортованих іномарок з пробігом зменшились майже учетверо", – наголосили в Укравтопромі.

Водночас ця цифра виявилась уп’ятеро вищою за показник реєстрації нових автівок. Зокрема. Найпопулярнішими вживаними авто у жовтні стали Renault Megane (945 реєстрацій), Volkswagen Golf (846), Volkswagen Passat (697), Skoda Octavia (571) та Ford Focus (403).

"Всього за десять місяців 2022 року українські номери отримали 357,6 тис. вживаних машин, завезених з інших країн, - йдеться в повідомленні, - що на 13% менше ніж торік".

У серпні українці зареєстрували втричі менше вживаних європейських автомобілів, ніж за той самий час торік

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