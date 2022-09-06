Про це повідомив Укравтопром у телеграмі.

"За минулий місяць українці зареєстрували 16,6 тис. уживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону. Така кількість реєстрацій імпортного секонд-хенду виявилась у тричі меншою за показник серпня 2021 року. Відносно липня поточного року поповнення автопарку України вживаними авто зменшилось на 64%", - пише Укравтопром.

Як зазначається у повідомленні, на українські номери у серпні найчастіше переходили автомобілі моделі Volkswagen Golf, зокрема українці зареєстрували 987 машин.

"Другий результат у Renault Megane – 841 розмитнених і зареєстрованих авто. На третьому місці Volkswagen Passat – 773 од. Продовжує список Skoda Octavia, власниками цієї моделі у серпні стали 499 українців. Замикає п’ятірку лідерів Ford Focus з результатом 482 од.", - пише Укравтопром.

Також повідомляється, що всього з січня по серпень 2022 року українські номери отримали майже 327 тис. вживаних машин, завезених з інших країн. Це на 9% більше за торішній показник та у 13,4 раза більше ніж нових легкових авто, зареєстрованих за той самий період.

Нагадаємо, Верховна Рада повернула сплату мит та ПДВ при імпорті товарів, у тому числі автомобілів, з 1 липня.

За липень державний бюджет вдалося наповнити додатковими 1,72 млрд грн завдяки припиненню дії пільгового розмитнення автомобілів.

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