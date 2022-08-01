За місяць розмитнення авто принесло бюджету понад 1,7 млрд грн, - Железняк

Про це повідомив народний депутат, перший заступник Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

"Ввезли 13 584 авто. Надходження до Бюджету: 1,72 млрд грн. Ввізне мито- 384 млн грн. Акцизний податок - 263 млн. грн. ПДВ - 1079 млн грн. Надходження перевищують приблизно у 2 рази весь той пенсійний збір, який сплатили за весь період дії пільги протягом 3-х місяців", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада повернула сплату мит та ПДВ при імпорті товарів, у тому числі автомобілів, з 1 липня

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