Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації в телеграм.

"Ми вже отримали понад 1800 заявок про колаборантів. Вдячні кожному, хто долучається до народної розвідки та здає СБУ державних зрадників. Продовжуйте це робити і далі", – йдеться у повідомленні.

Міністерство наводить приклад заявки, яка надійшла з неокупованої території: "Спонукає співробітників та клієнтів підтримати "руський мір" та каже, що зустрічала би окупантів з квітами".

Мінцифри закликає українців бути пильними: проросійську позицію можуть висловлювати в будь-якій області.

Українців закликають негайно повідомляти у чатбот від Мінцифри @evorog_bot, якщо ви викрили людину, яка: бере участь у бойових діях на боці Росії, закликає до повалення незалежності України та її територіальної цінності, здає стратегічно важливі локації, підриває довіру до місцевої влади чи допомагає окупантам, організовує вибори на тимчасово окупованих територіях, публічно заперечує збройну агресію РФ тощо.

Нагадаємо, "Знайди зрадника" та "Стоп мародер": СБУ запускає два нові чат-боти.

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