Українці наприкінці вересня зможуть згенерувати на порталі "Дія" цифрові COVID-сертифікати
В Україні вже наприкінці вересня можна буде згенерувати та роздрукувати цифрові COVID-сертифікати через портал "Дія"
Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
"Наприкінці вересня ми додамо можливість отримати сертифікат на порталі "Дія". Зараз працюємо над розробкою послуги. Завдяки цьому ще більше українців зможуть подорожувати і користуватися COVID-сертифікатом", - заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він зазначив, що COVID-сертифікат на порталі зможуть отримати українці, у яких немає ID-карти або закордонного біометричного паспорта, а також не користуються додатком "Дія".
Міністр сказав, що згенерувати COVID-сертифікат на порталі можна буде в кілька кліків.
"Потрібно авторизуватися на порталі "Дія". Вибрати послугу "Згенерувати COVID-сертифікат". Підписати кваліфікованим електронним підписом заяву на отримання сертифіката. На порталі можна скористатися як Дія.Підписом, який можна згенерувати в додатку "Дія", так і будь-яким іншим електронним підписом", - повідомив він.
Після цього портал відправив запит в електронну систему охорони здоров'я і формується сертифікат у форматі PDF.
"Ви можете його роздрукувати або просто зберегти файл на телефоні або іншому пристрої і демонструвати QR-код з екрану", - додав Федоров.
За словами міністра, в кінці вересня на порталі "Дія" можна буде згенерувати тільки сертифікат вакцинації двома дозами.
"Згодом також буде доступний і COVID-сертифікат про отримання негативного ПЛР-тесту. Крім цього, Мінцифра працює над розробкою і сертифіката вакцинації про часткову вакцинацію. Він буде також доступний як на порталі, так і в додатку "Дія", - додав він.
- Нагадаємо, у МОЗ повідомили, що в Україні готується законодавчий акт про посилення відповідальності за підробку медичних документів, зокрема COVID-сертифікатів.
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