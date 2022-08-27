Українці не сприймуть "Мінськ-3". Війну заморожувати не можна, - Данілов
Секретар РНБО Олексі Данілов заявив, що українське суспільство не прийме "Мінськ-3" і що зараз проти Зеленського та України ведуть потужну інформаційну війну
Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, цитує пресслужба РНБО.
За словами Олексія Данілова, у жодному разі не можна заморожувати війну на невизначений термін. "Мінськ-3" українське суспільство не зможе сприйняти. Він зазначає, що наші громадяни віддають свої життя за свободу, і це дуже дорога ціна.
"У цій війні у кожної країни свої інтереси, але необхідно не допустити умовного "Мінська-3", цього не сприйматиме наше суспільство", - підкреслив Данілов.
Також він вважає, що зараз проти України та Зеленського зокрема ведуть потужну інформаційну війну. Одним зі способів є просування наративу, що світ нібито забув про війну в Україні.
"Це не відповідає дійсності. Весь цивілізований світ підтримує нас у нашій єдності і цілісності", - зазначив він.
Навпаки, з першого дня повномасштабного вторгнення влада України працює як єдина команда. Щодня відбуваються зустрічі, робочі наради за участю ключових представників сектору безпеки й оборони, на яких узгоджують важливі для України рішення, додав Олексій Данілов.
- Раніше Данілов прокоментував ситуацію на фронті та зазначив, що на нас чекає велика, затяжна війна з Росією.
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