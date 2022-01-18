"Українці перемагають, коли тримають голову холодною, а серце гарячим": Кулеба про стримування російської агресії
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба по завершенню перемовин із очільницею МЗС Канади Мелані Жолі заявив, що ситуація зі стримуванням агресії Російської Федерації проти України залишається під контролем, тому не потрібно піддаватися паніці
Про це Кулеба сказав під час спільного брифінгу з Жолі, передає Еспресо.TV.
"Наша сьогоднішня розмова (із Жолі, - ред.) підтвердила, що ми виступаємо єдиним дипломатичним фронтом і разом мобілізуємо міжнародну підтримку України в цій складній ситуації. Ситуація знаходиться під контролем. Я прошу не піддаватися паніці. Завжди пам'ятайте, що українці перемагають, коли тримають голову холодною, а серце гарячим", - сказав міністр.
Кулеба зазначив, що з міністеркою закордонних справ Канади він обговорив військово-технічне співробітництво між країнами, і те, які ще кроки потрібно зробити для мобілізації підтримки України та стримування РФ.
"Для нас дуже важливою є Канада. І я вдячний, коли йдеться про безпеку, вдячний за функціонування канадської тренувальної місії UNIFIER в Україні. Цей проєкт став взаємовигідним, бо не лише канадські інструктори діляться своїм досвідом з українськими збройними силами, а і ЗСУ діляться своїм бойовим досвідом", - наголосив Кулеба.
- Раніше, 18 січня Кулеба заявив, що президент РФ прагне повернути Україну під контроль Росії та принизити Захід, встановивши свою сферу впливу в Європі.
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