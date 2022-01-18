"Українці перемагають, коли тримають голову холодною, а серце гарячим": Кулеба про стримування російської агресії

Про це Кулеба сказав під час спільного брифінгу з Жолі, передає Еспресо.TV.



"Наша сьогоднішня розмова (із Жолі, - ред.) підтвердила, що ми виступаємо єдиним дипломатичним фронтом і разом мобілізуємо міжнародну підтримку України в цій складній ситуації. Ситуація знаходиться під контролем. Я прошу не піддаватися паніці. Завжди пам'ятайте, що українці перемагають, коли тримають голову холодною, а серце гарячим", - сказав міністр.



Кулеба зазначив, що з міністеркою закордонних справ Канади він обговорив військово-технічне співробітництво між країнами, і те, які ще кроки потрібно зробити для мобілізації підтримки України та стримування РФ.



"Для нас дуже важливою є Канада. І я вдячний, коли йдеться про безпеку, вдячний за функціонування канадської тренувальної місії UNIFIER в Україні. Цей проєкт став взаємовигідним, бо не лише канадські інструктори діляться своїм досвідом з українськими збройними силами, а і ЗСУ діляться своїм бойовим досвідом", - наголосив Кулеба.

Раніше, 18 січня Кулеба заявив, що президент РФ прагне повернути Україну під контроль Росії та принизити Захід, встановивши свою сферу впливу в Європі.