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Укра​їнці подали 135 тис. повідомлень про пошкоджене чи зруйноване житло​

5 травня, 2022 четвер
13:14
Економіка салтівка обстріл

Україні повідомили про зруйноване або пошкоджене житло загальною площею 9,4 млн кв. метрів

Про це повідомила голова партії "Слуга Народу", заступниця голови Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, пише Економічна правда.

За її словами, наразі через "Дію" українці подали 135 тис. сповіщень про зруйноване та пошкоджене житло загальною площею 9,4 млн кв. метрів.

Україна має почати компенсацію втраченого або пошкодженого житла уже скоро, не чекаючи міжнародних судів та виплат репарацій.

На компенсацію, в першу чергу, можуть розраховувати фізичні особи з числа українських громадян, як це прописано у законопроекті 7198, який пройшов перше читання.

"Буде й друга черга, куди буде включений бізнес та робота з втраченим, знищеним чи пошкодженим майном юридичних осіб, втім фізособи наразі в пріоритеті. Зокрема, в першу чергу йдеться про багатодітні сім’ї, людей з інвалідністю, учасників бойових дій", – пояснила Шуляк.

Передбачається, що можна буде обрати забудовника, об’єкт та навіть інший рівноцінний населений пункт.  На ремонт пошкодженого житла, яке може бути відновлене, надаватимуться кошти. 

Нагдаємо, війна завдала Україні інфраструктурних збитків на понад $80 млрд.

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житло
законопроект
руйнування
війна з Росією
компенсація на житло
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