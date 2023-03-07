Про це він розповів в етері Еспресо.

Керівник із розвитку електронних послуг у Мінцифрі зауважив, що українці можуть сповістити про пошкоджене майно у наслідок бойових дій, оформивши заявку на порталі або у застосунку "Дія".

"Ключова особливість полягає у тому, що виплати, які потім будуть здійснюватися на відшкодування та відбудову пошкодженого або зруйнованого майна, не стільки будуть пов'язані з інформацією, яку надавала людина при подачі заяви, тому що є комісії, які проведуть оцінку пошкоджень та перспективи відновлення. Завдяки цій послузі ми додатково маємо контакти власників такого житла. На сьогодні вже у Дії понад 340 тисяч заявок, 320 тисяч через застосунок та 20 тисяч через портал. Тобто, коли безпосередньо держава буде починати процес відшкодування за пошкоджене майно, потім будуть прийматися рішення по зруйнованому житлу чи будуть будуватися нові будинки – це все дасть можливість комунікувати з такою величезною кількістю людей", - пояснив Мстислав Банік.