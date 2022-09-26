Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ви ж бачили соціологічні опитування в Україні. Людям надзвичайно важко, люди втомилися від війни, у них гроші закінчуються і все. В той самий час, скільки там, близько 90% проти того, щоб закінчувати війну через відмову від територій", - сказав Олександр Щерба.

Експосол України в Австрії зазначив, що серед його знайомих лише один раз зустрівся українець, який готовий поступитися територіями задля скорішого припинення війни.

"Я от дивлюся на стрічку у своєму фейсбуці, у твіттері, свою розмову з друзями, та тільки один раз, мене дуже здивувала людина, яка сказала, що треба швидше закінчувати війну за будь-яку ціну. Всі інші кажуть "ні". Тому таке суспільство не може програти, тобто відмова від територій – це те, що роблять країни, які програють війну. Мені здається, що ні в кого в Україні немає відчуття, що ми програємо війну", - додав він.

Відповідно до опитувань, українці не готові йти на поступки заради закінчення війни з Росією.

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