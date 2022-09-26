Українці проти завершення війни шляхом територіальних поступок Росії, - експосол в Австрії Олександр Щерба
Надзвичайний і повноважний посол України в Австрії 2014–2021 рр Олександр Щерба зазначив, що близько 90% українців проти того, щоб закінчувати війну через територіальні поступки
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ви ж бачили соціологічні опитування в Україні. Людям надзвичайно важко, люди втомилися від війни, у них гроші закінчуються і все. В той самий час, скільки там, близько 90% проти того, щоб закінчувати війну через відмову від територій", - сказав Олександр Щерба.
Експосол України в Австрії зазначив, що серед його знайомих лише один раз зустрівся українець, який готовий поступитися територіями задля скорішого припинення війни.
"Я от дивлюся на стрічку у своєму фейсбуці, у твіттері, свою розмову з друзями, та тільки один раз, мене дуже здивувала людина, яка сказала, що треба швидше закінчувати війну за будь-яку ціну. Всі інші кажуть "ні". Тому таке суспільство не може програти, тобто відмова від територій – це те, що роблять країни, які програють війну. Мені здається, що ні в кого в Україні немає відчуття, що ми програємо війну", - додав він.
- Відповідно до опитувань, українці не готові йти на поступки заради закінчення війни з Росією.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.86
Купівля 40.86Продаж 41.86
-
EUR
Купівля 39.46Продаж 40.7
- Актуальне
- Важливе