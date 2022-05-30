Українці розмитнили за 2 місяці 123,6 тис. авто з Європи на пільгових умовах, – нардеп
В середньому в будній день в Україну заводиться 4-5 тис. авто з Європи на пільгових умовах
Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у телеграм.
За його даними, в квітні-травні українці завезли на пільгових умовах 123,6 тис. авто на пільгових умовах, а загальна сума пільг - податкових і митних - склала 13,6 млрд грн.
Железняк додав, що в середньому у будній день заводиться в Україну 4-5 тис. авто, і темпи їхнього розмитнення не спадають.
Нагадаємо, уряд скоротив до трьох кількість пропускних пунктів, де можна розмитнити авто з ЄС.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.86
Купівля 34.86Продаж 35.89
-
EUR
Купівля 36.85Продаж 38.32
- Актуальне
- Важливе