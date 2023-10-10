Українці щомісяця сплачують 200 тис. грн екссудді з паспортом РФ, - голова правління Фундації DEJURE

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Громадська рада доброчесності ще у 2017 році ідентифікувала, що Валентина Сімоненко подорожувала до окупованих територій. Вона отримала у 2015 році від окупаційної влади Севастополя індивідуальний податковий номер РФ. Її сестра працює в окупаційних органах Севастополя. Сімоненко не володіє українською мовою, а зараз журналісти ще й російський паспорт у неї знайшли", - підкреслив Жернаков.

За словами голови правління Фундації DEJURE, наразі Валентина Сімоненко є суддею у відставці й отримує пожиттєве утримання близько 200 тис. грн щомісяця.

"Тобто росіянці ми зараз платимо з наших кишень гроші, які мали б піти на дрони та інші речі, яких не вистачає армії. Нагадую, що Сімоненко всі ці роки працювала суддею Верховного Суду, і є питання, що вона там робила й в чиїх інтересах", - наголосив Жернаков.