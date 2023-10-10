Українці щомісяця сплачують 200 тис. грн екссудді з паспортом РФ, - голова правління Фундації DEJURE
Голова правління Фундації DEJURE, юрист Михайло Жернаков розповів, що журналісти знайшли російський паспорт в екссудді Верховного Суду Валентини Сімоненко
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Громадська рада доброчесності ще у 2017 році ідентифікувала, що Валентина Сімоненко подорожувала до окупованих територій. Вона отримала у 2015 році від окупаційної влади Севастополя індивідуальний податковий номер РФ. Її сестра працює в окупаційних органах Севастополя. Сімоненко не володіє українською мовою, а зараз журналісти ще й російський паспорт у неї знайшли", - підкреслив Жернаков.
За словами голови правління Фундації DEJURE, наразі Валентина Сімоненко є суддею у відставці й отримує пожиттєве утримання близько 200 тис. грн щомісяця.
"Тобто росіянці ми зараз платимо з наших кишень гроші, які мали б піти на дрони та інші речі, яких не вистачає армії. Нагадую, що Сімоненко всі ці роки працювала суддею Верховного Суду, і є питання, що вона там робила й в чиїх інтересах", - наголосив Жернаков.
- Вища рада правосуддя відправила суддю Верховного Суду Сергія Слинько, який випустив убивцю Гонгадзе, у відставку - вона передбачає пожиттєве утримування на суму близько 100 тисяч гривень щомісячно.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.4 Купівля 37.4Продаж 38.1
- EUR Купівля 39.66Продаж 40.75
- Актуальне
- Важливе