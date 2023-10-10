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Війна з Росією: хроніка
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Ексклюзив

Українці щомісяця сплачують 200 тис. грн екссудді з паспортом РФ, - голова правління Фундації DEJURE

10 жовтня, 2023 вiвторок
21:16
Війна з Росією Михайло Жернаков

Голова правління Фундації DEJURE, юрист Михайло Жернаков розповів, що журналісти знайшли російський паспорт в екссудді Верховного Суду Валентини Сімоненко

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Громадська рада доброчесності ще у 2017 році ідентифікувала, що Валентина Сімоненко подорожувала до окупованих територій. Вона отримала у 2015 році від окупаційної влади Севастополя індивідуальний податковий номер РФ. Її сестра працює в окупаційних органах Севастополя. Сімоненко не володіє українською мовою, а зараз журналісти ще й російський паспорт у неї знайшли", - підкреслив Жернаков.

За словами голови правління Фундації DEJURE, наразі Валентина Сімоненко є суддею у відставці й отримує пожиттєве утримання близько 200 тис. грн щомісяця.

"Тобто росіянці ми зараз платимо з наших кишень гроші, які мали б піти на дрони та інші речі, яких не вистачає армії. Нагадую, що Сімоненко всі ці роки працювала суддею Верховного Суду, і є питання, що вона там робила й в чиїх інтересах", - наголосив Жернаков.

  • Вища рада правосуддя відправила суддю Верховного Суду Сергія Слинько, який випустив убивцю Гонгадзе, у відставку - вона передбачає пожиттєве утримування на суму близько 100 тисяч гривень щомісячно.
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