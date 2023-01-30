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Українці у Кракові зможуть оформити документи ще в одному центрі обслуговування

30 січня, 2023 понедiлок
11:45
біженці з України документ

30 січня в польському Кракові відкрили ще один центр обслуговування "Паспортний сервіс", де українці можуть оформити необхідні документи

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ.

Сьогодні в Польщі запрацював новий відокремлений підрозділ держпідприємства "Документ".

Українців прийматимуть за адресою: GaleriaKrakowska, Pawia 5, 31-154 Kraków, Lokalno 6, Piętro 2.

Графік роботи: понеділок-субота, з 09:00 до 18:00.

У центрі можна отримати послуги:

  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
  • паспорт для виїзду за кордон;
  • ID-картка;
  • обмін посвідчення водія;
  • страхування.

Приймання заяв на оформлення документів можливий за попереднім записом, або по черзі. 

Оплата відбувається на місці - за допомогою онлайн-оплати послуг. Для цього необхідно мати смартфон та банківську картку або реквізити. Оплата готівкою наразі недоступна.

Нині в Польщі діє уже чотири таких центри: у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві.

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Суспільство
Польща
біженці
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