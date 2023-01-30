Українці у Кракові зможуть оформити документи ще в одному центрі обслуговування
30 січня в польському Кракові відкрили ще один центр обслуговування "Паспортний сервіс", де українці можуть оформити необхідні документи
Про це інформує Міністерство внутрішніх справ.
Сьогодні в Польщі запрацював новий відокремлений підрозділ держпідприємства "Документ".
Українців прийматимуть за адресою: GaleriaKrakowska, Pawia 5, 31-154 Kraków, Lokalno 6, Piętro 2.
Графік роботи: понеділок-субота, з 09:00 до 18:00.
У центрі можна отримати послуги:
- одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;
- паспорт для виїзду за кордон;
- ID-картка;
- обмін посвідчення водія;
- страхування.
Приймання заяв на оформлення документів можливий за попереднім записом, або по черзі.
Оплата відбувається на місці - за допомогою онлайн-оплати послуг. Для цього необхідно мати смартфон та банківську картку або реквізити. Оплата готівкою наразі недоступна.
Нині в Польщі діє уже чотири таких центри: у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві.
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