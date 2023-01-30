Про це інформує Міністерство внутрішніх справ.

Сьогодні в Польщі запрацював новий відокремлений підрозділ держпідприємства "Документ".

Українців прийматимуть за адресою: GaleriaKrakowska, Pawia 5, 31-154 Kraków, Lokalno 6, Piętro 2.

Графік роботи: понеділок-субота, з 09:00 до 18:00.

У центрі можна отримати послуги:

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

паспорт для виїзду за кордон;

ID-картка;

обмін посвідчення водія;

страхування.

Приймання заяв на оформлення документів можливий за попереднім записом, або по черзі.

Оплата відбувається на місці - за допомогою онлайн-оплати послуг. Для цього необхідно мати смартфон та банківську картку або реквізити. Оплата готівкою наразі недоступна.

Нині в Польщі діє уже чотири таких центри: у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві.