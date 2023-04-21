Українці від початку війни почали купувати багато заспокійливих: у МОЗ просять радитися із лікарями
У Міністерстві охорони здоров'я спостерігають зростання кількості продажів препаратів для психічного здоров'я
Про це сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Укрінформ.
"Ми бачимо зростання кількості продажів препаратів, які стосуються проблем з психічним здоров'ям. Люди часто купляють заспокійливі, снодійні. І це зростає з початку війни. Ми бачимо місяць до місяця зростання продажів цих препаратів, і тут ми також звертаємось до всіх людей з тим, щоб не спішити купувати ці препарати. Зазвичай треба проконсультуватися з сімейним лікарем. В першу чергу з психологом, і є ряд методик, які дозволять покращити своє психічне здоров'я без застосування медикаментозного лікування", - сказав Ляшко.
Міністр зазначив, що ще з радянських часів в суспільстві була сформована стигма щодо звертання до психолога чи психіатра, але в американській та європейській культурі психолог є нормою. За його словами, в Україні це теж має стати нормою, особливо після повномасштабного вторгнення.
- Міністерство охорони здоров'я раніше публікувало перелік "гарячих ліній" психологічної підтримки.
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