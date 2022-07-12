Українці за 10 днів розмитнили 4,6 тис. авто без пільг та сплатили в бюджет 464 млн грн
За перші 10 днів скасування пільг на імпорт автомобілів українці завезли з закордону 4662 авто
Про це повідомила Державна митна служба в телеграм.
"З 1 по 10 липня Держмитслужбою оформлено 4 662 одиниці автотранспорту зі сплатою митних платежів, придбаних громадянами за кордоном. За цей час до бюджету України надійшло майже 464 млн грн", – зазначається у повідомленні.
Митниця при цьому нагадала, що до 1 липня діяли пільги на оформлення імпортних авто, які Верховна Рада скасувала.
- Нагадаємо, найдорожчим ввезеним на пільгових умовах авто є Ferrari Roma за $221 тис.
- Верховна Рада навесні скасувала податки при імпорті товарів, зокрема, за розмитнення автомобілів. Однак у червні парламент повернув сплату за розмитнення авто і оподаткування імпортних товарів з 1 липня. 30 червня Зеленський підписав цей закон
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