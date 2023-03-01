Українці за кордоном можуть скористатися паспортним сервісом у чотирьох країнах. Адреси
Громадяни України можуть подати заявки на оформлення паспортних документів за кордоном у Польщі, Словаччині, Чехії та Туреччині
Про це повідомили в Мінреінтеграції.
Відтепер у цих країнах працюють відокремлені підрозділи ДП "Документ". У них українці можуть отримати такі послуги:
- оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого);
- обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
- обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажання чи в разі непридатності);
- одночасне оформлення закордонного паспорта й ID-картки;
- обмін посвідчення водія.
Підрозділи "Паспортного сервісу" за кордоном працюють за такими адресами:
Польща:
Варшава 02-222, Al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City (2 поверх). Запис онлайн за посиланням
Краків 31-154, ТЦ Galeria Krakowska (2 поверх, вхід тільки з паркінгу, сектор С). Запис онлайн за посиланням
Гданськ 80-309, Aleja Grunwaldzka 415. Запис онлайн за посиланням
Вроцлав 51-117, Tarczyński Arena. Запис онлайн за посиланням
Чехія:
Прага 110 00, Náměstí Republiky 656/8, ТЦ Kotva (на майданчику за ТЦ). Запис онлайн за посиланням
Словаччина:
Братислава 821 09, Mlynské nivy 5A, (-1 поверх, територія автовокзалу). Запис онлайн за посиланням
Туреччина:
Стамбул 341 58, Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM (паркінг за ТЦ "Аеропорт"). Запис онлайн за посиланням
Обслуговування громадян у цих підрозділах здійснюють із понеділка до суботи включно з 09:00 до 18:00. Подати заявки на оформлення паспортних документів можна за попереднім записом або в порядку живої черги. Оплата – на місці, за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього достатньо мати смартфон і реквізити банківської картки.
- Чехія стала другою країною, де українці за кордоном можуть обміняти посвідчення водія
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