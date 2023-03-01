Про це повідомили в Мінреінтеграції.

Відтепер у цих країнах працюють відокремлені підрозділи ДП "Документ". У них українці можуть отримати такі послуги:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (у тому числі замість втраченого або викраденого); обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання); обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажання чи в разі непридатності); одночасне оформлення закордонного паспорта й ID-картки; обмін посвідчення водія.

Підрозділи "Паспортного сервісу" за кордоном працюють за такими адресами:

Польща:

Варшава 02-222, Al. Jerozolimskie 179, ТЦ Blue City (2 поверх). Запис онлайн за посиланням

Краків 31-154, ТЦ Galeria Krakowska (2 поверх, вхід тільки з паркінгу, сектор С). Запис онлайн за посиланням

Гданськ 80-309, Aleja Grunwaldzka 415. Запис онлайн за посиланням

Вроцлав 51-117, Tarczyński Arena. Запис онлайн за посиланням

Чехія:

Прага 110 00, Náměstí Republiky 656/8, ТЦ Kotva (на майданчику за ТЦ). Запис онлайн за посиланням

Словаччина:

Братислава 821 09, Mlynské nivy 5A, (-1 поверх, територія автовокзалу). Запис онлайн за посиланням

Туреччина:

Стамбул 341 58, Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM (паркінг за ТЦ "Аеропорт"). Запис онлайн за посиланням

Обслуговування громадян у цих підрозділах здійснюють із понеділка до суботи включно з 09:00 до 18:00. Подати заявки на оформлення паспортних документів можна за попереднім записом або в порядку живої черги. Оплата – на місці, за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього достатньо мати смартфон і реквізити банківської картки.