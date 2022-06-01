Українці за останній тиждень травня зареєстрували рекордну кількість ФОПів від початку повномасштабної війни
Кількість реєстрації фізосіб-підприємців зростає, а темпи реєстрації юридичних осіб залишаються стабільними
Про це повідомив Опендатабот у телеграм.
"За останній тиждень травня було зареєстровано рекордну кількість нових фізичних осіб-підприємців – 4454. Це найбільший показник з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну", - йдеться у повідомленні.
При цьому темпи реєстрації юросіб залишаються стабільними.
Так, за останній тиждень травня українці зареєстрували 643 нові компанії, свідчить статистика Опендатабот. Це середній показник реєстрацій юросіб у травні та рівно у 10 разів більший, аніж було у перший тиждень після відкриття реєстру два місяці тому.
Як нагадав Опендатабот, перші тижні війни Єдиний державний реєстр не працював — нові бізнеси не реєструвалися. З моменту відкриття реєстру кількість нових компаній та ФОП постійно зростає.
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