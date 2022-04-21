Українці завезли з-за кордону за пільговими умовами без сплати мит більше 10 тис. авто, – Гетманцев

Про це розповів голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв'ю "Економічній правді".



"Кількість розмитнених авто становить більше ніж 10 тисяч штук", – сказав він, відповідаючи на питання щодо кількості осіб, які скористалися можливістю безмитно завезти автомобіль.



Він додав, що на кордоні вже виникали черги через бажаючих завезти авто з Європи.

Нагадаємо, від початку війни в пунктах пропуску оформлено більш як 20 тис. автомобілів з гуманітарним вантажем.



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