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Українці збільшили вклади у банках майже на 70 млрд грн, - Фонд гарантування вкладів

10 лютого, 2022 четвер
18:33
Економіка гривня

Загальна сума банківських вкладів фізосіб, включаючи фізосіб-підприємців, за 2021 рік збільшилася на 68 млрд грн, або 11,2%, порівняно з попереднім роком – до 675,6 млрд грн

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування вкладів фізосіб.

Відомо, що вклади у національній валюті зросли на 65,4 млрд грн – до 422,8 млрд грн. В іноземній валюті – на еквівалент 2,6 млрд грн – до 252,8 млрд грн.

Вклади 98% вкладників у банках-учасниках фонду не перевищують 200 тисяч грн, тому повністю підпадають під гарантії ФГВФО. Загальна сума таких вкладів становить 262,6 млрд грн.

Зазначається, що у 2021 році зростанню суми вкладів фізосіб сприяло те, що було збільшено мінімальний рівень заробітної плати на 30% від початку року (з 5000 до 6500 грн).

Крім того, серед інших факторів: приріст фонду оплати праці на 176,8 млрд грн, або 16,9%, за 2021 рік порівняно з 2020 роком. Приріст бюджетних виплат на соціальний захист і соціальне забезпечення – на 20,6 млрд грн. Приріст приватних грошових переказів в Україну – на $3 млрд за рік.

Також повідомляється, що у 2021 році збільшилася, власне, частка вкладів у національній валюті, яка досягнула 62,6% станом на 1 січня 2022 року. На початку 2021 року цей показник становив 58,8%.

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Фонд гарантування вкладів
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