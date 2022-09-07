Українці зібрали 64 млн грн на 40 дронів Warmate для ЗСУ: половина безпілотників вже на фронті

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, українці зібрали 64 мільйони гривень на банку monobank для Армії дронів.

"За ці кошти придбали 40 ударних безпілотників для ЗСУ. Половину з них вже відправили на фронт. Решта прибуде впродовж місяця", - пише пресслужба Мінцифри.

Зазначається, що Warmate – це безпілотники польського виробництва, які використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО.

"Апарати здатні виявляти та уражати легко броньовану техніку, засоби ППО, РЕБ (радіоелектронної боротьби) і РЕР (радіоелектронної розвідки) противника. Далі оператори позначають точку на карті та надають дані автопілоту для удару", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що поляки планують назбирати для України гроші на 20 дронів-камікадзе Warmate та наземну станцію управління ​​польської компанії WB Electronics.

Україна потребує тисяч цивільних дронів для Збройних сил.