Українці зібрали 64 млн грн на 40 дронів Warmate для ЗСУ: половина безпілотників вже на фронті
Завдяки зібраним коштам для "Армії дронів" вдалося закупити 40 польських дронів-камікадзе Warmate для ЗСУ, на фронт вже передали 20 безпілотників, решта прибуде впродовж місяця
Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, українці зібрали 64 мільйони гривень на банку monobank для Армії дронів.
"За ці кошти придбали 40 ударних безпілотників для ЗСУ. Половину з них вже відправили на фронт. Решта прибуде впродовж місяця", - пише пресслужба Мінцифри.
Зазначається, що Warmate – це безпілотники польського виробництва, які використовує армія Польщі та інші країни-члени НАТО.
"Апарати здатні виявляти та уражати легко броньовану техніку, засоби ППО, РЕБ (радіоелектронної боротьби) і РЕР (радіоелектронної розвідки) противника. Далі оператори позначають точку на карті та надають дані автопілоту для удару", - йдеться у повідомленні.
- Раніше повідомлялося, що поляки планують назбирати для України гроші на 20 дронів-камікадзе Warmate та наземну станцію управління польської компанії WB Electronics.
- Україна потребує тисяч цивільних дронів для Збройних сил.
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