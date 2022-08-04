Про це в ефірі Еспресо сказав голова Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації Юрій Щиголь.

"Наша команда працює по всьому світу і ми закуповуємо дрони у всіх виробників, які тільки є у світі. Ми їх випробовуємо, вивчаємо. Жоден дрон не закуповується неперевіреним. Якщо ми говоримо про військові дрони - спочатку виробники нам їх дають на тестування, перевіряємо, чи можуть вони протистояти радіоелектронній боротьбі росіян і після цього їх закуповуємо", - зазначив він.

Щиголь додав, що першочергове завдання України - закупити 200 військових розвідувальних професійних дронів, таких як Fly Eye або аналогів.

"Ми потребуємо тисячі дронів цивільних, які ще вчора було чиїмись хобі. Вони потрібні на всіх лініях оборони і наше завдання оснастити ними кожен найменший підрозділ ЗСУ для того, щоб ми могли зберегти життя наших воїнів. Це найцінніше, що в нас є", - підсумував чиновник.

У рамках проєкту "Армія дронів" для українських воїнів закупили 20 безпілотників-розвідників Fly Eye, чотири з них вже вирушають на передову.