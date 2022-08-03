Про це інформує в телеграмі Міністерство цифрової трансформації України.

3 серпня перший комплекс управління та чотири безпілотники Fly Eye вирушать на передову для Збройних сил України.

"Усього на Армію дронів зібрали понад 751 млн гривень через платформу UNITED24. На перші 260 млн із цієї суми уклали контракти на закупівлю двох станцій управління та 20 безпілотників Fly Eye, 78 мультикоптерів Matrice, а також двох наземних систем для 20 ударних дронів-камікадзе Warmate", - йдеться в повідомленні.

До кінця літа у Мінцифрі планують закупити 200 дронів-розвідників.

Крім того, йдуть перемовини з українськими виробниками БПЛА - "Скіф", "Скайтон" та "Укрджет", які теж зможуть закуповувати для Армії дронів.

Українців просять продовжувати допомагати нашим захисникам фінансово: "Продовжуйте донатити. Разом створюємо українську армію однією з найтехнологічніших у світі та наближаємо країну до перемоги".

Перша партія безпілотних літальних апаратів від "Армії дронів" уже працює на фронті.

Для Збройних сил України придбають дрони з технологією штучного інтелекту на суму 260,5 млн грн.

Через платформу UNITED24 зібрали понад 510 млн грн на дрони для Збройних сил України.

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