Українці зможуть авторизуватися в "Дії" через біометричний закордонний паспорт

Про це у Telegram повідомила пресслужба "Дії".



"Відтепер зайти в застосунок можна з біометричним закордонним паспортом. Це вже другий спосіб авторизації через NFC-чип", - йдеться у повідомленні.



Таким чином, українці, які не мають банківської або ID-картки, або їх банк не під'єднаний до BankID, зможуть авторизуватися в "Дії" через закордонний паспорт.



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