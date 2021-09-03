Українці зможуть авторизуватися в "Дії" через біометричний закордонний паспорт
Українці зможуть авторизуватися у додатку "Дія" за допомогою біометрично ID-паспорту
Про це у Telegram повідомила пресслужба "Дії".
"Відтепер зайти в застосунок можна з біометричним закордонним паспортом. Це вже другий спосіб авторизації через NFC-чип", - йдеться у повідомленні.
Таким чином, українці, які не мають банківської або ID-картки, або їх банк не під'єднаний до BankID, зможуть авторизуватися в "Дії" через закордонний паспорт.
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