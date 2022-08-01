Українці зможуть обмінювати гривні на євро на Мальті

Про це повідомили у пресслужбі НБУ.

Відомо, що програма стартувала 1 серпня. Операції з обміну готівки проводитиме безпосередньо Центральний банк Мальти. Скористатися програмою можуть громадяни України.

"Для здійснення обмінних операцій потрібно мати дійсну довідку про отримання захисту від Агенції з міжнародного захисту на Мальті. Якщо ж ідеться про переміщених неповнолітніх українців без супроводу, то для проведення обміну знадобиться допомога осіб, опікунство або представництво яких засвідчив уповноважений орган влади Республіки Мальта", — пояснили в НБУ.

Загалом у межах програми можна обміняти до 10 000 грн на особу. Інформація про встановлений курс щотижня публікуватиметься на офіційному сайті Центрального банку Мальти.

В НБУ наголосили, що обмінні операції не передбачають жодної плати, комісій або зборів з боку центробанку.

З 21 червня стартувала програма обміну готівкової гривні на євро в італійських банках. При обміні буде застосовуватися фіксований обмінний курс гривні до євро, який визначатиме НБУ. Інформація про курс оновлюватиметься щоп’ятниці та публікуватиметься на офіційному сайті Банку Італії.

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