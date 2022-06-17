Українці зможуть обмінювати готівкову гривню на євро в Італії
З 21 червня стартує програма обміну готівкової гривні на євро в італійських банках
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Громадяни України, у тому числі неповнолітні, які отримали дозвіл на тимчасове перебування в Італії або яким надано міжнародний захист, зможуть обміняти готівкову гривню на євро у межах ліміту до 10 тис. грн на особу.
Обмін здійснюватиметься у філіях італійського центробанку та відділеннях комерційних банків-партнерів.
При обміні буде застосовуватися фіксований обмінний курс гривні до євро, який визначатиме НБУ. Інформація про курс оновлюватиметься щоп’ятниці та публікуватиметься на офіційному сайті Банку Італії.
Актуальний перелік відділень, що приймають готівкову гривню, розміщено на сайті Банку Італії.
Раніше подібні домовленості щодо обміну готівкової гривні на місцеву валюту були досягнуті з центральними банками Польщі, Німеччини, Бельгії, Італії, Швеції та Нідерландами.
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