Про це він повідомив на засіданні уряду 16 вересня.

Шмигаль розповів, що за час війни українці придбали військових облігацій на суму більш ніж 100 млрд гривень, що стало важливим інструментом для фінансування армії.

Відтепер українці зможуть купувати облігації значно легше, прямо в застосунку Дія. Для цього треба буде заповнити просту заявку, обрати вид військових облігацій та придбати їх, аби підтримати обороноздатність армії.

Військові облігації - це цінні папери, що випускає уряд задля фінансування армії та воєнних операцій.

31 липня Міністерство фінансів розпочало продаж військових облігацій громадянам України з метою фінансування оборонної сфери

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