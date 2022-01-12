Українців попередили про можливі порушення руху транспорту через ожеледицю: встановлено жовтий рівень небезпеки
Державна служба України з надзвичайних ситуацій у середу, 12 січня, попередила про погіршення погодних умов та ожеледицю на дорогах
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"За даними УкрГідрометцентру 12 січня на дорогах країни ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Ожеледиця очікується на дорогах по всій Україні окрім Південного регіону.
Про жовтий рівень небезпеки на дорогах попереджають також і жителів Київської області та столиці.
"Такі погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях", - наголошують у ДСНС.
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