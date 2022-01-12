Українців попередили про можливі порушення руху транспорту через ожеледицю: встановлено жовтий рівень небезпеки

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



"За даними УкрГідрометцентру 12 січня на дорогах країни ожеледиця (І рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Ожеледиця очікується на дорогах по всій Україні окрім Південного регіону.



Про жовтий рівень небезпеки на дорогах попереджають також і жителів Київської області та столиці.

"Такі погоді умови можуть призвести до порушення руху транспорту на дорогах та вулицях", - наголошують у ДСНС.