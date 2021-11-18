Українців попередили про шторм 19 листопада
Укргідромедцентр попередив, що у п'ятницю, 19 листопада, у західних областях України будуть сильні пориви вітру
Про це йдеться на сайті Укргідрометцентру.
Як зазначається, 19 листопада у західних областях пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.
Очікується І рівень небезпеки, жовтий.
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