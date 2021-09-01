Українців попередили про шторм: які області накриє негода

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, вдень 1 вересня на Закарпатті та в Карпатах значний дощ (І рівень небезпечності, жовтий).

1 вересня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Донецькій, Луганській області та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У свою чергу, 2 вересня вночі у західних та північних областях, вдень в Україні пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий).

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